Sosok Todung Mulya Lubis, Pria Batak yang Jadi Duta Besar Indonesia untuk Norwegia dan Islandia

TRIBUN-MEDAN.COM - Todung Mulya Lubis pria berdarah Batak yang saat ini menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Norwegia dan Islandia.

Selain itu, Todung Mulya Lubis juga merupakan seorang diplomat, ahli hukum penyelesaian sengketa, penulis, dan tokoh gerakan hak asasi manusia asal Indonesia.

Todung Mulya Lubis dikenal sebagai praktisi hukum yang mendirikan The Law Office of Mulya Lubis and Partners (Lubis Santosa and Maulana Law Offices) pada tahun 1991.

Todung Mulya Lubis lahir di Muara Botung, Mandailing Natal, Sumatra Utara pada 4 Juli 1949. Saat ini beliau berusia 73 tahun.

Todung Mulya Lubis dibesarkan oleh orangtua yang berprofesi wiraswasta dan sering berpindah-pindah tempat tinggal. Hal ini jugalah yang membuat pria berdarah Batak itu sering berpindah-pindah sekolah.

Beliau mulai menempuh pendidikannya dengan masuk ke Sekolah Dasar di Jambi. Lulus pada tahun 1963, Todung Mulya Lubis melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Menengah Pertama di Pekanbaru.

Setelah menyelesaikan pendidikan sekolah menengah pertamanya, Ia kemudian melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Menengah Atas di Medan dan lulus pada tahun 1968.

Setahun setelah menyelesaikan pendidikan SMAnya, Todung Mulya Lubis melanjutkan pendidikan Sarjananya dengan berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 1974.

Todung Mulya Lubis mengambil gelar Masternya dari University of California di Berkeley pada tahun 1978 dan Harvard University pada tahun 1987.

Pada tahun 1990, ia menerima gelar Doctor of Juridical Science (SJD) dari University of California di Berkeley dengan disertasi berjudul In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order 1966-1990.

Pada tahun 1991, Todung Mulya Lubis mendirikan the Law Office of Mulya Lubis and Partners yang sekarang lebih dikenal dengan nama Lubis Santosa and Maulana Law Offices.

Bersama dengan lembaga yang didirikannya ini, Todung Mulya Lubis banyak terlibat dalam praktek korporasi dan komersial serta penyelesaian sengketa karya perusahaan.

Todung memimpin kelompok praktik korporasi dan komersial perusahaan dalam jumlah transaksi yang besar.