TOMI Online Services, Fitur Layanan Video Call yang Bisa Diakses dalam Aplikasi Setiap Hari

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN - PT. Toyota Astra Financial Services (TAF) meluncurkan fitur online video call customer service baru dalam aplikasi FLEX by TAF untuk meningkatkan pelayanan bagi lebih dari 190.000 titik layanan digital di masing-masing smartphone konsumen-nya di seluruh Indonesia.

Fitur tersebut dinamakan TOMI Online Services (TOS), yang bisa memberikan solusi bagi konsumen TAF secara personal melalui fitur video call yang bisa diakses dalam aplikasi setiap hari (termasuk weekend) dari pukul 08:00 - 20:00.

Dengan fitur TOS, konsumen bisa terhubung melalui video call dengan customer services officer TAF untuk membantu beragam jenis layanan seperti pemesanan pengambilan BPKB, perpanjang STNK, pelunasan dipercepat, perubahan struktur kredit, perubahan tanggal jatuh tempo, over kredit, program dana tunai serta pengajuan kredit mobil baru.

Inovasi fitur video call TOS menjadikan TAF sebagai perusahaan pembiayaan pertama yang memberikan kapabilitas layanan online secara personal oleh real customer services officer.

"Dengan terjadinya percepatan digitalisasi yang terpicu oleh pandemi, kami melihat adanya urgensi bagi TAF untuk semakin giat mengembangkan ide-ide inovatif baru dalam upaya kami bertransformasi secara digital. TOMI Online Service (TOS) adalah salah satu wujud realisasi visi TAF untuk meningkatkan pelayanan konsumen yang kini semakin menginginkan solusi yang cepat dan efisien - sesuai dengan standar baru mereka yang semakin terbiasa dengan efisiensi digital way of life," ujar President Director Toyota Astra Financial Services, Agus Prayitno.

Marketing & Sales Director Toyota Astra Financial Services, Budi Setiawan, menuturkan, dalam mengembangkan TOS, kami ingin memastikan bahwa konsumen akan mendapatkan kualitas layanan yang sama dengan kunjungan fisik ke cabang.

"Kami mendengar pendapat konsumen bahwa terkadang online customer service masih belum sebanding dengan penanganan real customer service yang personal dan meyakinkan. Karena itu kami merancang standard operating procedure (SOP) khusus untuk TOS, untuk memastikan konsumen mendapatkan layanan yang solutif, efisien, tanpa meninggalkan rasa ragu ketika sesi video call sudah berakhir," jelasnya.

TAF terus akan melajukan upaya transformasi digital sebagai salah satu strategi kunci mengembangkan operasi TAF di Indonesia dan meningkatkan daya saing kami di industri.

TAF berambisi untuk menjadi pilihan paling menarik bagi konsumen dari berbagai aspek, seperti penawaran kredit yang kompetitif yang diimbangi dengan layanan konsumen yang memuaskan dan meyakinkan.

Untuk terhubung dengan customer service TOS dalam aplikasi FLEX, konsumen bisa meng-klik fitur “video call”: TOMI Online Service (TOS) siap melayani melalui video call.

Aplikasi TAF FLEX sudah tersedia untuk pengguna iOS di Apple Store dan Android di Play Store.

(Cr9/tribun-medan.com)