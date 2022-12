Kumpulan Ucapan Natal dalam Bahasa Inggris dan Artinya, Singkat dan Penuh Makna

TRIBUN-MEDAN.COM - Berikut kumpulan ucapan Natal dalam Bahasa Inggris lengkap beserta artinya yang bisa jadi referensi untuk disampaikan kepada keluarga, sahabat, rekan kerja, dan lainnya.

Ucapan Natal ini bisa disampaikan secara langsung, ataupun melalui kartu ucapan yang bisa dikirim bersama bingkisan seperti hampers dan parcel.

Selain itu, ucapan Natal ini juga bisa dikirim melalui ponsel atau menjadikannya sebagai status di media sosial, mulai dari Instagram, Facebook, Twitter, hingga WhatsApp.

Natal merupakan hari raya umat Kristen yang diperingati setiap tanggal 25 Desember oleh umat Kristiani untuk memperingati hari kelahiran Yesus Kristus.

Untuk menyemarakkan hari Ntal, biasanya umat Kritiani melakukan berbagai tradisi seperti menghias pohon Natal, membuat kue, berbagi hadiah dan sebagainya.

Namun, dari beberapa tradisi tersebut tak lengkap rasanya apabila merayakan Natal tanpa memberikan ucapan selamat Natal kepada orang-orang terdekat.

Berikut kumpulan ucapan Natal dalam Bahasa Inggris lengkap beserta artinya.

1. May Peace be your gift at Christmas and your blessing all year through!

Semoga damai menjadi hadiah Anda saat Natal dan berkat Anda sepanjang tahun!

2. Take time during the rush of the holidays to enjoy the things in life that really matter. Take in the serene moments spent with friends and loved ones, and may the wonder of Christmas surround you throughout the holiday season.

Luangkan waktu selama kesibukan liburan untuk menikmati hal-hal dalam hidup yang benar-benar penting. Nikmati saat-saat tenang yang dihabiskan bersama teman dan orang terkasih, dan semoga keajaiban Natal mengelilingi Anda sepanjang musim liburan.

3. Merry Christmas to my best friend, the person who puts up with all my faults and loves me anyway. Oh and happy new year too.

Selamat Natal untuk sahabatku, orang yang menerima semua kesalahanku dan tetap mencintaiku. Oh dan selamat tahun baru juga.

4. May you feel all the love and joy I have for you throughout this holiday season and all year round. Having you as my friend brings me great joy.