LINK Nonton Live Streaming Gratis PSIS Semarang Vs Persija Jakarta Jam 20.15 WIB, Akses di Sini

Saksikan siaran langsung via live streaming duel sengit antara PSIS Semarang vs Persija Jakarta lanjutan Liga 1 2022-2023 pekan ke-14, Selasa (13/12/2022) malam

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan siaran langsung via live streaming duel sengit antara PSIS Semarang vs Persija Jakarta lanjutan Liga 1 2022-2023 pekan ke-14, Selasa (13/12/2022) malam.

Duel PSIS Semarang vs Persija Jakarta bakal dihelat di di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Selasa (13/12/2022), pukul 20.15 WIB live Indosiar.

Selain bisa disaksikan di Indosiar, laga PSIS Semarang vs Persija Jakarta ini bisa anda tonton via live streaming via HP.

Link nonton Live streaming PSIS vs Persija bisa di klik tautan yang ada di akhir artikel ini.

Menilik performa kedua tim di laga sebelumnya, pertandingan malam nanti diprediksi akan berjalan cukup alot dan ketat.

Persija Jakarta di laga sebelumnya meraih hasil imbang 1-1 saat melawan penghuni dasar klasemen Persik Kediri, sementara PSIS juga menelan kekalahan 2-4 dari Borneo FC.

Merujuk haed to head dan kondisi tim terkini, prediksi skor PSIS vs Persija akan berkesudahan dengan hasil imbang 2-2.

PErsija Jakarta dijadwalkan bentrok kontra PSIS Semarang dalam lanjutan Liga 1 malam ini, Selasa (13/12/2022) (Twitter/Persija Jakarta)

Kondisi Tim

Saat ini Persija cukup banyak kehilangan pemain pilarnya seperti Hansamu Yama Pranata, Muhammad Ferarri, dan Syahrian Abimanyu karena sedang dipanggil timnas.

Hal itu cukup berpengaruh terhadap lini belakang Persija. Thomas Doll sampai-sampai memasang Tony Sucipto dan Hanif Sjahbandi untuk mengisi pola tiga bek.

Terbaru mereka juga harus kehilangan Michael (Krmencik) dan kondisi Firza (Andika)masih diragukan apakah bisa bermain melawan PSIS atau tidak.

Sejak awal musim lalu Persija juga telah kehilangan Osvaldo Haay lantaran cedera.

Dan kini meski dikabarkan telah fit, pemain asal Papua itu juga belum masuk dalam opsi pelatih Persija Thomas Doll.

Pun demikian dengan Ricky Cawor yang juga tak masuk dalam opsi sang pelatih selama menjalani putaran liga dengan sistem bubble.