Prediksi Menteri Erick Thohir, Argentina Bakal Masuk Final Piala Dunia 2022, Maroko Kalahkan Prancis

TRIBUN-MEDAN.com - Pertandingan sepabola Piala Dunia 2022 Qatar kini sudah memasuki putaran semifinal.

Laga semifinal Piala Dunia mempertandingan Argentina vs Kroasia dan Prancis vs Maroko, Prancis vs Maroko.

Pertandingan Argentina vs Kroasia ( Argentina vs Croatia) akan digelar Rabu (14/12/2022) kick off pukul 02.00 WIB.

Sedangkan pertandingan Prancis vs Maroko (France vs Marocco) akan digelar, Kamis (14/12/2022) kick off pukul 02.00 WIB.

Analisis dan prediksi skor pemenang pun semakin banyak bergulir.

Menteri BUMN, Erick Thohir awalnya memperkirakan Brasil dan Prancis akan berada di Final Piala Dunia 2022.

Namun faktanya berubah. Kroasia berhasil menyingkirkan Brasil dari Piala Dunia 2022 Qatar lewat adu penalti.

"Ya secara teori kan Brasil dan Prancis di final. Tapi ternyata Brasil kalah tapi kalau kita lihat kan Prancis vs Maroko'> Prancis vs Maroko dan Kroasia vs Argentina. Kalau dilihat data-data sejak awal, yang top 3 tim itu Brasil, Argentina, Prancis.

Sekarang yang masuk sémifinal kan dua ( Argentina dan Prancis) jadi dua ini yang diunggulkan,” kata Erick Thohir saat ditemui usai menghadiri pembukaan kejuaraan Indonesia Open Aquatic Championship 2022 di Stadion Akuatik GBK, Jakarta, Senin (12/12/2022).

Meski memprediksi Argentina akan bertemu Prancis di final, Erick Thohir juga melihat permainan apik yang ditampilkan Kroasia dan Maroko.

Khusus Maroko, Erick menyebut klub asal Afrika Utara ini benar-benar sudah berubah.

Mereka bisa mencetak sejarah jadi satu-satunya tim Afrika yang bisa lolos ke babak delapan besar bahkan hingga semifinal.

Menurutnya kemajuan yang dialami Maroko mencerminkan bahwa sepakbola sudah mulai merata.

“Tapi kalau dilihat Kroasia dan Maroko memainkan permainan yang bisa dibilang defensif, tapi bagaimana mereka bisa menciptakan peluang, tentu itu yang harus jadi waspada,” ujar Erick.