LIVE Streaming Argentina Vs Kroasia, Susunan Pemain, Messi Starter, Vatreni Tampil Kekuatan Penuh

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan siaran langsung via live streaming duel antara Argentina vs Kroasia babak semifinal Piala Dunia 2022, Rabu (14/12/2022) dini hari WIB.

Keseruan laga Argentina vs Kroasia Piala Dunia 2022 kick off pukul 02.00 WIB Live SCTV dan Indosiar.

Selain bisa disaksikan di sCTV, laga Argentina vs Kroasia bisa anda tonton via live streaming via HP.

Link nonton live streaming Argentina vs Kroasia bisa di klik tautan yang ada di akhir artikel ini.

Lionel Messi memimpin pasukan timnas Argentina untuk membalas dendam ke timnas Kroasia pada semifinal Piala Dunia 2022. Di sisi lain, timnas Kroasia menurunkan komposisi terbaiknya.

Menghadapi laga tersebut, Lionel Scaloni telah menyiapakan pemain terbaiknya demi lolos ke final Piala Dunia 2022 dan membalaskan dendam.

Seperti diketahui, Tim Tango pernah kalah dari timnas Kroasiadengan skor 0-3 pada fase Grup D Piala Dunia 2018.

Syahdan, di posisi kiper, Scaloni memasang Emiliano Martinez sebagai penjaga gawang utama.

Kemudian di posisi bek, ada nama Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolas Otamendi, dan Nicolas Tagliafico.

Maju ke lini tengah, Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, Leandro Paredes, dan Alexis Mac Allister menjadi kuartet di posisi tersebut.

Adapun di lini depan, Scaloni memasang duet Lionel Messi dan Julian Alvarez.

Di sisi lain, Zlatko Dalic, selaku pelatih timnas Kroasia, juga memasang 11 pemain terbaiknya demi lolos ke final Piala Duniauntuk kedua kalinya secara berturut-turut.

Sebelumnya, timnas Kroasia pernah lolos ke final Piala Dunia2018.

Syahdan, Dominik Livakovic dipasang oleh Dalic sebagai penjaga gawang utama.