Masih Sendiri Usai Bercerai, Ini Kata Sule Saat Disinggung Soal Perempuan yang Mendekatinya

TRIBUN-MEDAN.com- Sule sempat memberikan tanggapannya terkait kedekatan Nathalie dengan mantan kekasihnya Faris.

Diakui Sule jika dirinya tak mau meratapi kegagalannya berumahtangga dengan Nathalie Holscher.

Apalagi saat ini, mantan istrinya sudah kembali ke pelukan mantan kekasih.

"Kehidupan harus tetap berjalan saja sih. Show must go on, jadi berjalan saja," ungkap Sule di program FYP Trans 7.

Sule kemudian ditanya Raffi Ahmad selaku presenter acara soal kemungkinan mengikuti jejak Nathalie Holscher dengan mencari pasangan baru.

"Berarti sudah banyak dong sekarang cewek yang mengejar?" tanya Raffi Ahmad.

Sayang, Sule belum mau berbagi cerita tentang hal itu kepada publik. Namun ia juga tertawa setelah menjawab pertanyaan Raffi Ahmad.

"Ah, nanti lah kalau itu mah," kata Sule.

Sebagaimana diketahui, Sule memang belum menjalin hubungan dengan wanita lain sejak cerai dari Nathalie Hoslcher.

Hanya saja, ia sempat dikaitkan dengan beberapa nama publik figur, salah satunya Memes Prameswari.

Sedangkan Nathalie Holscher sudah aktif memamerkan kemesraannya dengan Faris di media sosialnya.

Trauma Jadi Objek Pemberitaan

Sule kini mengaku trauma jika dirinya menjadi objek pemberitaan, bahkan ia tak mau lagi banyak bertemu dengan awak media.

Bukan tanpa alasan, Sule merasa jika banyak pemberitaan di luar sana yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi dengan dirinya.

Bahkan karena banyaknya pemberitaan miring, Sule mengaku bahwa dirinya sampai lelah dihujat oleh netizen.