NONTON Live Streaming Gratis Argentina Vs Kroasia Jam 02.00 WIB, Modric Tak Gentar Hadapi Messi Cs

Link Live Streaming Argentina vs Kroasia semifinal Piala Dunia 2022, Rabu (14/12/2022)

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan live streaming duel antara Argentina vs Kroasia babak semifinal Piala Dunia 2022, Rabu (14/12/2022) dini hari WIB.

Keseruan laga Argentina vs Kroasia Piala Dunia 2022 kick off pukul 02.00 WIB Live SCTV dan Indosiar.

Selain bisa disaksikan di sCTV, laga Argentina vs Kroasia bisa anda tonton via live streaming via HP.

Link nonton live streaming Argentina vs Kroasia bisa di klik tautan yang ada di akhir artikel ini.

Bursa prediksi skor Argentina vs Kroasia di Piala Dunia 2022 mengunggulkan Lionel Messi cs, Rabu (14/12/2022) dini hari WIB.

Duel seru yang akan memperebutkan tiket final Piala Dunia 2022 itu tak membuat Luka Modric gentar.

Kapten Timnas Kroasia itu yakin dia dan timnya bisa tampil apik dalam menghadapi Argentina di semifinal.

Pertandingan Timnas Argentina vs Timnas Kroasia akan menyajikan duel adu magis dua jawara peraih Ballon D'or, Lionel Messi vs Luka Modric. (Kolase Tribun Medan)

Prediksi Skor

SportsMole: Argentina 2-1 Kroasia

AS: Argentina 2-0 Kriasia

Sportingnews: Argentina 0-0 Kroasia

Modric Tak Gentar Hadapi Pasukan Scaloni

Luka Modric selaku kaptem timnas Kroasia mengaku tak gentar menghadapi Argentina.

Mental dari anak asuh Zlatko Dalić nampaknya telah terasah.