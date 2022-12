Live Streaming PSM Makassar vs Madura United Liga 1, Head to Head, Live Indosiar, Akses Link via HP

TRIBUN JABAR/DENI DENASWARA

PEMANASAN : Pemain PSM Makassar melakukan pemanasan sebelum menerima latihan di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Jawa Tengah, Minggu (11/12/2022). Prediksi Skor PSM Makassar vs Madura United Liga 1 dan Head to Head : Live Streaming Indosiar Akses di sini via HP.