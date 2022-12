Chord Lirik Lagu Batak Ditoru Ni Bulu By D'Bellsing Trio 

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Lagu Batak Ditoru Ni Bulu di populerkan oleh D'Bellsing Trio.

Lagu Batak Ditoru Ni Bulu ini di ciptakan oleh Team C&L yang di publikasikan pada 28-10-2021.

Lagu Batak Ditoru Ni Bulu mengisahkan tentang ketulusan seorang pemuda dalam mencintai kekasih hatinya.

Chord Lirik Lagu Batak Ditoru Ni Bulu

Intro : G. D. C.

G. Em. C. G. D.



*

G. D.

Di toru ni bulu na dihuta i hasian

G. C. D.

Tikki por ni udan haba-haba i

G. D.

Rap do manisio hita nadua ujui

G. C. D. Em.

Mulak sian sikkola SMA i

.

Bridge

C. G.

Tung maccai ngali do

D. Em.

Alogo i, na mangullus i

C. Bm. D.

Pola marsalaon bibir mi

C. G.

Las huhaol ho gomos

D. Em.

Palashon dagingmi

C. G. D.

Diappehon ho simanjujungmi

G.

Tu andora ki

.

Reff

Em.

Dua puluh taon

C. D. G.

Sai huingot - ingot doi tottong

Em.

Sai hutaon-taon

C. D. Em. C. D.

Bagas ni sihol hi tu ho.. o.. o..

G. Em.

Ito, andigan ma boi

C. D. G.

Pajumpang dohot ho hasianku

Em. C. D.

Lao patolhashon siholhi.. i.

C. D. G.

Asal ma huida bohimi

.

Musik : D. Em. Bm. C. Bm. A. G.

D. Em. Bm. C. D.

*

