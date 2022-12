Kevin Sanjaya dan Valencia Tanoe Diam-diam Pamer Foto Prewedding, Begini Potret Cantiknya 

TRIBUN-MEDAN.com - Pasangan Valencia Tanoesoedibjo dan Kevin Sanjaya baru-baru ini memamerkan foto prewedding keduanya.

Seperti diketahui, Valencia Tanoesoedibjo atau Valencia Tanoe resmi dilamar oleh Kevin Sanjaya pada 2 Agustus 2022, silam.

Kini, Kevin Sanjaya dikabarkan akan segera menikahi Valencia Tanoe.

Namun, tanggal pernikahan Valencia Tanoe dan Kevin Sanjaya belum dikonfirmasi oleh kedua belah pihak.

Baru-baru ini, Valencia Tanoe unggah foto preweddingnya dengan Kevin Sanjaya lewat akun Instagram @valenciatanoe.

Terlihat Valencia Tanoe gunakan dress berwarna putih dengan rambut terurai.

Lalu, Kevin Sanjaya menggunakan setelan jas berwarna cokelat.

Dalam satu unggahan itu, Valencia Tanoe mengkolase beberapa potret prewedding-nya.

Pose keduanya tampak mesra dan seolah sedang bergurau.

Satu di antara potret prewedding, Valencia Tanoe menggendong anjing peliharaannya.

Dalam postingan tersebut, Valencia Tanoe juga menuliskan sebuah caption.

Calon istri Kevin Sanjaya ini mengibaratkan hidup bukan seperti menunggu badai berlalu.

"Life isn’t about waiting for the storm to pass.

It’s about learning to dance in the rain.