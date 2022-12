Rasakan Kebersamaan, dr. Susanti Ikuti Perayaan Natal Anak Sekolah Minggu se-Kota Pematang Siantar

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR - Wali Kota Pematang Siantar dr Susanti Dewayani SpA menghadiri Perayaan Natal Anak Sekolah Minggu se-Kota Pematang Siantar Tahun 2022, di International Hall Jalan Gereja, Kamis (15/12/2022) mulai pukul 15.40 WIB. Dalam kesempatan tersebut, dr Susanti menyerahkan bantuan sosial dari Pemerintah Kota (Pemko) Pematang Siantar sebesar Rp899.938.800 yang ditujukan untuk guru-guru Sekolah Minggu, dan hibah biaya fasilitas penyelenggaraan Perayaan Natal sebesar Rp170 juta.

Dalam sambutannya, dr Susanti mengaku merasa sedang reuni dengan anak-anak yang ramai berkumpul.

"Saya sangat bangga kepada panitia, pimpinan gereja, dan guru Sekolah Minggu, atas pelayanan-pelayanan terbaiknya kepada anak-anak Sekolah Minggu se-Kota Pematang Siantar. Saya atas nama pribadi dan atas nama Pemerintah Kota Pematang Siantar mengucapkan Selamat Natal kepada anak-anak Sekolah Minggu se-Kota Pematang Siantar,” kata dr Susanti.

Pemerintah Kota Pematang Siantar, katanya, selalu mendukung dan membantu pelayanan ibadah di Kota Pematang Siantar.

"Kepada anak-anak Sekolah Minggu, saya berharap agar memanfaatkan masa muda untuk menuntut ilmu dan menanamkan nilai-nilai Pancasila serta tetap menjaga toleransi dengan sesama umat beragama lainnya. Sehingga Kota Pematang Siantar senantiasa aman dan damai,” sebut dr Susanti.

Sebelumnya, Ketua Umum Panitia Natal Anak Sekolah Minggu se-Kota Pematang Siantar Drs Pardamean Silaen MSi menyampaikan, sebanyak 800 anak dari 18 denominasi gereja hadir, dan turut ditemani orang tua, serta abang-kakak asuh bagi anak-anak yang tidak memiliki orang tua.

"Ini sangat membahagiakan atas kehadiran ibu Wali Kota dr Susanti Dewayani SpA yang juga sebagai dokter anak yang tentunya dekat sekali kepada anak-anak. Kami ingin kehadiran para bapak-ibu Forkopimda menjadi motivasi dan harapan kepada anak-anak untuk dapat meraih cita-cita lebih tinggi lagi,” terangnya.

Mewakili Pimpinan Gereja Praeses HKBP Distrik V Sumatera Timur Pdt Maurixon Silitonga mengungkapkan, pihaknya mengucapkan terima kasih dan menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Pematang Siantar dan Wali Kota dr Susanti Dewayani SpA yang sangat antusias hadir di tengah-tengah anak-anak.

"Ini wujud nyata dari pemerintah yang selalu membantu pelayanan kita di berbagai kegiatan ibadah. Sekali lagi, terima kasih kepada ibu dr Susanti Dewayani SpA," tukasnya.

Selanjutnya, salah seorang guru Sekolah Minggu Elli Rajagukguk juga mengucapkan terima kasih kepada dr Susanti sehingga mereka dapat bersatu dan berkumpul bersama.

Sedangkan rangkaian acara Perayaan Natal Anak Sekolah Minggu se-Kota Pematang Siantar, yaitu Perlombaan 10-12 Desember 2022 yang dilaksanakan di Aula Gereja GPIB Jalan Simbolon. Perlombaan yang diadakan yaitu telling story (menceritakan) Kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Gerak dan Lagu, serta Lomba Mewarnai.

Kemudian, melakukan kunjungan ke Panti Asuhan, yakni Panti Asuhan Alma Jalan Kemiri Raya No 293 Pematang Siantar, Panti Asuhan Philadephia Jalan Pattimura Pematang Siantar, dan Panti Asuhan Grace Jalan Mufakat No 09 Pematang Siantar. Serta kunjungan Lintas Agama ke TPQ Al Faqih Annahdiyah di Jalan Siatas Barita No 36 Gang Masjid Kelurahan Tomuan Pematang Siantar.

Tampak hadir, Kapolres Pematang Siantar diwakili M Napitupulu, Dandim 0207/Simalungu Letkol Inf Hadrianus Yossy SB SI Pem Han, Kajari Pematang Siantar diwakili Ellias Simanjuntak, Ketua Pengadilan Negeri Kota Pematang Siantar Afrizal, dan Ketua DPRD Kota Pematang Siantar diwakili Ibu Netty Sianturi.

