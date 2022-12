SIARAN Langsung Live Streaming RANS Nusantara vs Bhayangkara FC Liga 1, Ini Link Nonton Online di HP

Tribunnews/Abdul Majid

Bhayangkara FC vs RANS Nusantara FC Jumat (16/12/2022), Widodo C Putro: Mudah-mudahan Pertandingan Lancar. Akses Link live streamingnya di Sini. Pelatih kepala Bhayangkara FC, Widodo C Putro saat diwawancarai setelah memimpin latihan di Stadion PTIK, Jakarta, Selasa (26/7/2022). Bhayangkara FC vs RANS Nusantara FC Pekan ke-15 Liga 1, Jumat (16/12/2022), Widodo C Putro: Mudah-mudahan Pertandingan Lancar