UCAPAN MANIS Kaesang Pangarep Usai Jadi Suami Erina Gudono hingga Wajah Polos Istri Disorot Warganet 

Meskipun sudah lewat beberapa hari, ternyata Kaesang Pangarep tak mau jika belum memberikan hal spesial.

Dilansir Tribun Kaltara, Erina Gudono memamerkan potret Kaesang Pangarep yang memberikannya buket bunga tulip kesukaannya.

Melalui Instagram Story-nya, Erina Gudono juga mendapatkan kue ulang tahun yang lengkap dengan lilin menyala.

Dalam postingannya itu, Erina Gudono mengaku kaget lantaran Kaesang Pangarep tiba-tiba memberikannya suprise ulang tahun.

"kaget @kaesangp dateng tiba tiba bawa surprise ulang tahun," tulis Erina Gudono.

Kaesang Pangarep menghujani Erina Gudono dengan kata-kata manis.

" Selamat ulang tahun ya istriku," Gak perlu dirayain lagi ya, Kan udah dirayain di resepsi nikah,I Love you So much Istriku tercinta," tulis Kaesang Pangarep.

Tak hanya itu, wajah polos Erina Gudono tanpa riasan menjadi sorotan warganet yang dinilai begitu mirip dengan Iriana Jokowi.

" Lah makin mirip ibu Iriana, cantik pool bangett gak pake makeup aja glowing," tulis warganet disalah satu akun penggemar Erina Gudono dan Kaesang Pangarep.

