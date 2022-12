Chord Lirik Lagu Batak Mauliate Ma Inang By Tagor Tampubolon 

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Lagu Batak Mauliate Ma Inang di populerkan oleh Rany Simbolon dan diciptakan Tagor Tampubolon.

Lagu Batak Mauliate Ma Inang secara keseluruhan, lagu ini menjelaskan tentang kebaikan ayah dan ibu.

Lagu Batak Mauliate Ma Inang menceritkan kebaikan kedua orangtua yang tak terhingga, membuat mereka tidak peduli sebesar apa pun kesalahan anaknya, ayah dan ibu akan selalu menyayangi anak-anaknya.

Chord Lirik Lagu Batak Mauliate Ma Inang

[Verse II]

G D Em

Burju Ni Dainangi….

C G D

Dang boi tarbalos au…

G C

Nang sipata salah au..

G D G D

sai dianju au anakna on.

[Verse II]

G D Em

Ditaon ho di udan las ni ari

C G D

Holan humongkop gellengmon….

G C

Asa boi tarulii…

G D G

lao manomu tu ari na naeng ro…



[Chorus :]

G D Em

Mauliate ma Inang….

C G D

Mauliate ma Inang….

G C

Disude pambaenanmi…

G D G D

Anggiat ma nian.. marparbue i

[Verse II]

G D Em

Ditaon ho di udan las ni ari

C G D

Holan humongkop gellengmon….

G C

Asa boi tarulii…

G D G

lao manomu tu ari na naeng ro…





[Chorus :]

G D Em

Mauliate ma Inang….

C G D

Mauliate ma Inang….

G C

Disude pambaenanmi…

G D G D

Anggiat ma nian.. marparbue i

D G C

Toho maho… pandaune…

G D G

Lao manomu tu ari na naeng ro…

D G C

Toho maho… pandaune…

G D G

Di ngolu ni… sudena gellengmon



[Ending]

C D G

