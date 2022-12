LINK Nonton Live Streaming Arema FC Vs Persita Jam 15.15 WIB, Akses di Sini Linknya via HP

Saksikan live streaming duel antara Arema FC vs Persita Tangerang dalam lanjutan Liga 1 2022-2023, yang berlnagsung soe ini, Sabtu (17/12/2022).

Arema FC dijadwalkan bentrok kontra Persita Tangerang sore ini Sabtu (17/12/2022) di Liga 1 2022 melalui Indosiar dan Vidio.com.

Laga Arema FC Vs Persita Tangerang yang merupakan di pekan 15 Liga 1 2022 ini akan berlangsung pukul 15.15 WIB.

Laga Arema FC Vs Persita Tangerang akan disiarkan langsung dari Stadion Manahan Solo.

Selain bisa disaksikan di Indosiar, laga Arema FC vs Persita bisa anda tonton via live streaming via HP.

Pada laga ini, Arema FC ingin melanjutkan trend positifnya, setelah di tiga laga sebelumnya meraih poin penuh.

Prediksi Arema FC vs Persita Tangerang Liga 1, live streaming sore ini, Sabtu (17/12/2022) (Tribunnews)

Sementara Persita Tangerang sebelumnya sempat melibas RANS Nusantara FC dengan skor 4-1.

Dilihat dari klasemen sementara Liga 1 2022 pekan ke-14, Persita Tangerang berada di posisi keenam dengan mengoleksi 25 poin.

Sedangkan Arema FC berada di posisi kedelapan dengan mengemas 23 poin.

Pelatih Arema FC, Javier Roca menyampaikan, bahwa pihaknya tidak menyiapkan strategi khusus dalam menjamu Persita Tangerang ini.

Dia berdalih bahwa strategi yang akan dimainkan pada pertandingan besok sore sama dengan pertandingan-pertandingan yang dilakoni Arema FC sebelumnya.

"Strategi khusus tidak ada. Tapi kami sudah siapkan sama seperti pertandingan biasanya. Ada plan A, B, C," ucapnya.

Jika Arema FC berhasil menang melawan Persita Tangerang, maka bisa dipastikan Singo Edan akan mengkudeta posisi Persita Tangerang.