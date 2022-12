LIVE SCTV! Link Nonton Live Streaming Kroasia Vs Maroko Jam 22.00 WIB, Akses di Sini Linknya via HP

Saksikan siaran langsung live streaming laga antara Kroasia vs Maroko perebutan juara tiga Piala Dunia 2022, Sabtu (17/12/2022).

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan siaran langsung live streaming laga antara Kroasia vs Maroko perebutan juara tiga Piala Dunia 2022, Sabtu (17/12/2022).

Keseruan laga Kroasia vs Maroko kick off pukul 22.00 WIB, live SCTV dan Indosiar.

Selain bisa disaksikan di SCTV, laga Kroasia vs Maroko bisa ditonton via live streaming via HP.

Link nonton live streaming Kroasia vs Maroko bisa diakses di akhir artikel ini.

Kedua tim, baik Kroasia vs Maroko bertemu kembali untuk membuktikan tim terbaik ketiga di Piala Dunia 2022 ini.

Sebelumnya, Maroko dan Kroasia telah bertemu di pertandingan pertama mereka saat penyisihan Grup F yang kemudian berakhir seri, 0-0.

Di pertemuan kedua di Piala Dunia 2022 ini, beberapa bursa prediksi skor meyakini Kroasia unggul dari Maroko.

SportsMole dan Sportskeeda menilai dengan keunggulan Kroasia 1-0. Sedangkan SportingNews memilih dengan skor 2-0.

Prediksi Skor Kroasia vs Maroko

- SportsMole: Kroasia 1-0 Maroko

- Sportskeeda: Kroasia 1-0 Maroko

- SportingNews: Kroasia 2-0 Maroko

Skuad Maroko Pincang

Kondisi Timnas Maroko kurang menguntungkan, banyak pemainnya, terutama di lini belakang, mengalami cedera.