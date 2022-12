LIVE STREAMING LIGA 1: Arema FC vs Persita, Akses Link Live Persik Kediri vs Dewa United via HP

Duel LIGA 1: Arema FC vs Persita

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan sesaat lagi berlangsung duel Liga 1 antara Arema FC vs Persita, Sabtu (17/12/2022).

Pertandingan Arema FC vs Persita digelar pada pukul 15.15 WIB.

Akses link live streaming Liga 1 Arema FC vs Persita di artikel ini.

Pertandingan selanjutnya ada Persik Kediri vs Dewa United dan Barito Putera vs Persikabo 1973.

Baca juga: KABAR TERKINI Lionel Messi tak Ikut Latihan Jelang Laga Argentina vs Prancis

Pekan ke-15 BRI Liga 1 2022 memasuki hari ketiga, Sabtu (17/12/2022).

Ada tiga pertandingan yang akan dimainkan hari ini.

Yaitu Arema FC vs Persita Tangerang, Persik Kediri vs Dewa United dan Barito Putera vs Persikabo 1973.

Baca juga: MALAM INI Piala Dunia Kroasia vs Maroko Penentu Juara 3| Prediksi Skor Kroasia vs Maroko

Berikut ini jadwal lengkap pekan ke-15 Liga 1 2022.

Jadwal Pekan ke-15 Liga 1 2022

Kamis 15/12/2022

15:15 WIB: Bali United vs Borneo - Indosiar

18:15 WIB: PSM vs Madura United - Indosiar

Baca juga: Jelang Final Prancis vs Argentina, 2 Pemain Les Blues Idap Virus Menular, Deschamps Minta Disolasi

Jumat 16/12/2022 15:00 WIB: Persija vs Persebaya Surabaya - Indosiar

18:00 WIB: RANS Nusantara vs Bhayangkara - Indosiar