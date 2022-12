NONTON Live Streaming Gratis Kroasia Vs Maroko Piala Dunia, Akses di Sini Linknya Selain SCTV

Saksikan siaran langsung live streaming laga antara Kroasia vs Maroko perebutan juara tiga Piala Dunia 2022, Sabtu (17/12/2022).

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan siaran langsung live streaming laga antara Kroasia vs Maroko perebutan juara tiga Piala Dunia 2022, Sabtu (17/12/2022).

Keseruan laga Kroasia vs Maroko kick off pukul 22.00 WIB, live SCTV dan Indosiar.

Selain bisa disaksikan di SCTV, laga Kroasia vs Maroko bisa ditonton via live streaming via HP.

Link nonton live streaming Kroasia vs Maroko bisa diakses di akhir artikel ini.

Maroko yang berubah menjadi primadona Piala Dunia 2022 malah mengalami situasi yang kurang menguntungkan bagi mereka.

Pasalnya, pasukan Singa Atlas memiliki waktu istirahat yang lebih singkat dari sang lawan.

Sebagaimana diketahui, Maroko tampil di semifinal menghadapi Prancis pada Kamis, 15 Desember 2022 lalu.

Kroasia Vs Maroko, Prediksi Skor, Formasi Tim (MaroccoWorldNews)

Sedangkan Kroasia sudah tampil di fase yang sama sehari sebelumnya.

Dengan kata lain, Luka Modric dkk memiliki waktu istirahat yang lebih panjang.

Keuntungan soal waktu ini tak bisa dianggap sebelah mata.

Waktu tersebut bisa digunakan untuk latihan pemulihan bagi para pemain Kroasia yang berjuang keras sejak fase grup.

Maroko tak mempunyai banyak kesempatan untuk melakukan perubahan.

Alhasil, kejelian pelatih Walid Regragui dalam menjaga kondisi anak asuhnya harus benar-benar pas.