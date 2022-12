Presiden Jokowi 'Semprot' Pemimpin Eropa: Jangan Ada Negara yang Mendikte dan Memaksa

TRIBUN-MEDAN.COM - Presiden Jokowi menjadi sorotan dunia setelah pidatonya dalam acara KTT ASEAN-Uni Eropa di Brussels, Belgia, 14 November 2022, tergolong sangat keras.

Jokowi menegaskan jika negara-negara Asean dan Uni Eropa tak cuma tumbuh bersama tapi harus memiliki kesetaraan.

Ia meminta tak ada negara yang mendikte negara lain apalagi memaksa, untuk itu perlu perbaikan kerjasama antar-negara yang tidak mengungtungkan negara Asia Tenggara.

Jokowi berkesempatan menyampaikan pidato pembuka karena menjabat sebagai Ketua ASEAN 2023.

“Jika kita ingin membangun sebuah kemitraan yang baik, maka kemitraan harus didasarkan pada kesetaraan, tidak boleh ada pemaksaan," ujar Jokowi dilansir dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden.

"Tidak boleh lagi ada pihak yang selalu mendikte dan beranggapan bahwa my standard is better than yours," tegasnya.

Presiden Jokowi pun mengungkapkan, selama beberapa dekade, Asia Tenggara telah menjadi economic powerhouse.

Ke depannya, kawasan Asia Tenggara akan tetap menjadi pusat pertumbuhan.

Selengkapnya tonton video: