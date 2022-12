SIARAN LANGSUNG Kroasia Vs Maroko Perebutan Tempat Ketiga Piala Dunia, Akses di Sini Link Streaming

Keseruan laga Kroasia vs Maroko perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2022 kick off pukul 22.00 WIB, live SCTV dan Indosiar.

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan siaran langsung live streaming laga antara Kroasia vs Maroko perebutan juara tiga Piala Dunia 2022, Sabtu (17/12/2022).

Keseruan laga Kroasia vs Maroko perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2022 kick off pukul 22.00 WIB, live SCTV dan Indosiar.

Selain bisa disaksikan di SCTV, laga Kroasia vs Maroko bisa ditonton via live streaming via HP.

Link nonton live streaming Kroasia vs Maroko bisa diakses di akhir artikel ini.

Pertandingan yang mempertemukan Kroasia vs Maroko berlangsung di Stadion Khalifa Internasional.

Kroasia Vs Maroko, Prediksi Skor, Formasi Tim (MaroccoWorldNews)

Susunan Pemain Kedua Tim

Kroasia

Livakovic (GK); Stanisic, Gvardiol, Livaja, Sutalo, Majer, Orsic, Modric, Kovacic, Perisic, Kramaric.

Maroko

Bono (GK); Hakimi, Attiat-Allah, El Khannous, Achraf Dari, Amrabat, Boufal, El Yamiq, Sabiri, Ziyech, En Nesyri.

Head to Head Kroasia vs Maroko

Laga Persahabatan, 11 Desember 1996 - Maroko (8) vs (9) Kroasia

Grup F Piala Dunia 2022, 23 November 2022 - Maroko vs Kroasia (0-0)

Preview