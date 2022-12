SIARAN LANGSUNG Live Streaming Indosiar: Arema FC vs Persita, Link Live Persik Kediri vs Dewa United

Link Live Streaming Liga 1 Arema FC vs Persita, Link Live Persik Kediri vs Dewa United

Liga 1 Hari Ini

- Arema FC vs Persita Tangerang

- Persik Kediri vs Dewa United

TRIBUN-MEDAN.com - Tonton siaran langsung pertandingan Liga 1 Indonesia via link live Streaming.

Sesaat lagi akan berlangsung pertandingan Arema FC vs Persita Tangerang.

Laga Arema FC vs Persita akan dimainkan mulai pukul 15.15 WIB, live di Indosiar.

Akses link live streaming Liga 1 Arema FC vs Persita di artikel ini.

Pertandingan selanjutnya ada Persik Kediri vs Dewa United dan Barito Putera vs Persikabo 1973.

Pekan ke-15 BRI Liga 1 2022 memasuki hari ketiga, Sabtu (17/12/2022).

Ada tiga pertandingan yang akan dimainkan hari ini.

Yaitu Arema FC vs Persita Tangerang, Persik Kediri vs Dewa United dan Barito Putera vs Persikabo 1973.

Berikut ini jadwal lengkap pekan ke-15 Liga 1 2022.

Jadwal Pekan ke-15 Liga 1 2022

Kamis 15/12/2022