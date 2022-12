IS Terduga Teroris Diamankan Densus 88 di Tebing Tinggi, Tetangga Tak Yakin : Dia Orang Baik

TRIBUN-MEDAN. com, SERGAI - Tim Densus 88 mengamankan IS yang diduga terlibat jaringan teroris pada Jumat, (16/12/2022) kemarin. IS ditangkap saat berada di Jalan SM Raja, Kelurahan Bandar Sono, Kota Tebingtinggi.

Penangkapan IS pun membuat warga di tempat dia tinggal yang ada di Dusun X Desa Paya Bagas Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Sergai heboh.

Tetangga pun banyak yang tak yakin IS terlibat jaringan teroris seperti yang dituduhkan. Seperti yang disampaikan, Suyadi katanya, IS adalah sosok yang baik.

"Kalau sekarang ini IS disebut ikut teroris seperti saya kurang yakin. Karena tiap hari kita liat dia di sini, jualan air galon, tapi kalau dulu kita kira tau," kata Suyadi kepada Tribun, Minggu (18/12/2022).

Suyadi mengatakan, setiap hari IS berjualan air galon di rumah. Katanya IS sosok yang baik dan suka menolong.

"Dia itu orang baik, kalau ada bencana bencana dia itu biasa jadi sukarelawan," ujarnya.

Kata Suyadi dia mengenal IS sejak kecil dan tau bagaimana asal usul keluarganya. Karena itu dia terkejut ketika puluhan polisi mengeruduk rumahnya dengan persenjataan lengkap.

"Ya kami kemarin sempat terkejut juga kok polisi datang ramai sekali pakai senjata lengkap. Karena kita kenal sama dia itu sejak kecil. Makanya kami warga sempat heboh," katanya.

Selain mengamankan IS, polisi juga melakukan penggeledahan di rumahnya. Di sana polisi mengamankan sejumlah peralatan seperti pedang dan busur panah.

Polisi pun kemudian membawa IS ke Mapolda Sumut untuk penyelidikan lebih lanjut.

(cr17/tribun-medan.com)