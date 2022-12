LINK Nonton Live Streaming Gratis Argentina Vs Prancis, Akses di Sini via HP Selain SCTV

Saksikan siaran langsung via live streaming laga antara Argentina vs Prancis final Piala Dunia 2022, Minggu (18/12/2022).

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan siaran langsung via live streaming laga antara Argentina vs Prancis final Piala Dunia 2022, Minggu (18/12/2022).

Keseruan partai final Piala Dunia 2022 antara Argentina vs Prancis berlangsung di Lusail Stadium, kick off pukul 22.00 WIB, live SCTV dan Indosiar.

Selain bisa disaksikan di SCTV, laga Argentina vs Prancis bisa ditonton via live streaming via HP.

Link nonton live streaming Argentina vs Prancis bisa diakses di akhir artikel ini.

Susunan Pemain

Argentina (4-3-3): 23-Emiliano Martinez; 3-Nicolas Tagliafico, 19-Nicolas Otamendi, 13-Cristian Romero,26-Nahuel Molina; 20-Alexis Mac Allister, 24-Enzo Fernandez, 7-Rodrigo De Paul; 11-Angel Di Maria, 9-Julian Alvarez, 10-Lionel Messi

Pelatih: Lionel Scaloni

Prancis (4-3-3): 1-Hugo Lloris; 22-Theo Hernandez, 18-Dayot Upamecano, 4-Raphael Varane, 5-Jules Kounde; 7-Antoine Griezmann, 8-Aurelien Tchouameni, 14-Adrien Rabiot; 11-Ousmane Dembele, 9-Olivier Giroud, 10-Kylian Mbappe

Pelatih: Didier Deschamps

Pada partai Final Piala Dunia 2022 bakal menyajikan duel-duel seru dalam proses perebutan mahkota juara.

Termasuk bakal ada perebutan sepatu emas antara Lionel Messi (Argentina) vs Kylian Mbappe (Prancis).

Kemudian di lini tengah bakal ada bentrokan menarik antara Rodrigo De Paul (Argentina) dan Antoine Griezmann (Prancis).

Setidaknya ada tiga duel lagi yang bakal menarik dinantikan saat laga Argentina vs Prancis sebagaimana dikutip dari Sportskeeda.

1. Lionel Messi vs Kylian Mbappe