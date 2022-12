PROFIL Yansen Indiani, Diduga Pacar Baru Marshel Widianto Usai Foto Mesra, Eks personel JKT 48 

TRIBUN-MEDAN.com - Inilah profil Yansen Indiani yang diduga pacar baru Marshel Widianto.

Sebelum dengan Yansen Indiani, Marshel Widianto sendiri telah diisukan memiliki hubungan spesial dengan Celine Evangelista.

Kedekatan Cesen atau Yansen Indiani eks JKT48 dengan Marshel Widianto berawal terlihat dari akun media sosial mereka.

Yansen Indiani Diduga Pacar Baru Marshel Widianto

Terbaru, Marshel Widianto memperlihatkan potret kedekatannya dengan Cesen yang tampak senyum sumringah dalam foto kolase.

Tak hanya itu, Marshel juga menuliskan nama Yansen yang disertai dengan nama belakang 'Widianto'.

"Yansen Indiani Widianto," tulis Marshel dengan tambahan emoji berbentuk hati di Instagram yang dikutip pada Minggu (18/12/2022).

Foto Marshel bersama Yansen tersebut tentu saja langsung mengundang berbagai komentar dari netizen.

Baca juga: Celine Evangelista Komentari Kemesraan Marshel Widianto dengan Wanita Lain, Pacar Baru?

Sementara itu yang menajadi sorotan ialah komentar dari Celine Evangelista yang sebelumnya sempat menjalin hubungan yang dekat dengan Marshel.

Celine Evangelista mengaku turut bahagia dengan kedekatan Marshel Widianto dan Yansen.

"Finnnallyy Setelah sekian lama. Happy for both of u," tulis Celine Evangelista.

Bahkan kabar keduanya memiliki hubungan spesial itu kuat setelah Yansen membagikan unggahan Marchel di instastorynya.

Celine Evangelista Komentari Kemesraan Marshel Widianto dengan Wanita Lain, Pacar Baru? (Instagram)

"Hahahaa sayang(emoji hati putih) jangan lupa ya besok siap2 mekdi." ujar Yansen Indiani.

Namun ada juga warganet yang mencurigai bila hubungan Marshel dengan Yansen hanya sekedar setingan.

"Badut tetap lah badut. Alias settingan," komen akun @alexanderagustinussjukry.

Baca juga: PENGAKUAN Marshel Widianto Nangis Gara-gara Diludahi Tantenya, tak Naik Kelas Saat SMP