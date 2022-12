Berita Populer Hari Ini, Program Semarak Natal di Mal Centre Point, Mayat Wanita Tertutup Kain Putih

The Symphony Of Christmas di Mall Centre Point Medan

Selanjutnya, HASIL Argentina vs Prancis Babak I, Tim Tango Selangkah Lagi Juara Piala Dunia 2022

Ketiga, Penuh Luka Celana Terbuka, Janggal Temuan Mayat Wanita Tertutup Kain Putih

Keempat, SYARAT Naik Pesawat Saat Libur Natal dan Tahun Baru, Wajib Siapkan Ini

Kelima, Bacaan Ayat Kursi Latin Arab dan Artinya, Berikut 10 Keistimewaan Mengamalkannya

Berikut 5 Berita Populer Tribun Medan hari ini:

1. The Blessing Of Christmas Mall Centre Point Medan, Ada Loyalty Rewards hingga Beragam Kompetisi

The Symphony Of Christmas di Mall Centre Point Medan(HO)

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN- Semarak dan sukacita Celebrating Christmas hadir dengan penuh kehangatan, rangkaian Content Program dan Special Activity akan berlangsung dalam serangkaian campaign The Blessing Of Christmas Mall Centre Point Medan.

Rangkaian program tersebut telah berjalan mulai dari 1 Desember sampai dengan 27 Desember 2022.

Dalam penyelenggaraan program shopping, Mall Centre Point bersama dengan Bank Indonesia menyelenggarakan Loyalty Rewards, Loyalty Rewards tersebut berjalan pada tanggal 3 & 11 Desember 2022 dalam program Shopping Marathon.

Tidak hanya berhenti dalam penyelenggaraan program shopping, Rangkaian competition juga akan berlangsung dalam Celebrating The Blessing Of Christmas, Colouring Competition, Fashion Show 11 Desember 2022, acara ini diselenggarakan bersama Bank Indonesia.

Colouring Competititon yang merupakan rangkaian kegiatan dari The Blessing Of Christmas Mall Centre Point.

2. HASIL Argentina vs Prancis Babak I, Tim Tango Selangkah Lagi Juara Piala Dunia 2022

Gelandang Argentina Angel Di Maria merayakan gol kedua timnya saat pertandingan sepak bola final Piala Dunia Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail di Lusail, utara Doha pada 18 Desember 2022. (DENNIS / AFP) (AFP/ADRIAN DENNIS)((AFP/ADRIAN DENNIS))

TRIBUN-MEDAN.com - Timnas Argentina selangkah lagi menuju juara Piala Dunia 2022 usai unggul sementara di babak pertama atas Prancis.

Timnas Argentina mengungguli timnas Prancis 2-0 pada babak pertama dalam pertandingan final Piala Dunia 2022.

Partai pamungkas Piala Dunia 2022 mempertemukan antara timnas Argentina dan timnas Prancis.

Pertandingan final Argentina vs Prancis ini digelar di Lusail Iconic Stadium, Minggu (18/12/2022) malam WIB.