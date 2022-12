Jelang Natal dan Tahun Baru Harga Kebutuhan Pokok di Medan Meroket

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Menjelang perayaan hari Natal dan tahun baru 2023, sejumlah harga pangan di Kota Medan terus merangkak naik, Senin (19/12/2022).

Berdasarkan pantauan Tribun Medan di sejumlah pasar tradisional saat ini harga kebutuhan pangan seperti ayam potong, telur ayam, cabai rawit, tomat, cabai merah dan bawang merah mengalami kenaikan harga.

Untuk harga ayam potong di Pasar Kampung Lalang Medan dibanderol Rp 32 ribu per kilogram, naik dari harga semula Rp 28 hingga Rp 30 ribu per kilogram.

Kemudian untuk harga cabai merah yang semula dibanderol Rp 36 ribu per kilogram, kini naik berkisar Rp 48 ribu per kilogram.

Begitu juga dengan harga cabai rawit yang turut ikut mengalami lonjakan harga yakni menjadi Rp 45 ribu per kilogram.

"Naik lagi harga kebutuhan pokok kalau cabai merah Rp 12 ribu seperempat, kenaikan ini karena menjelang Natal dan Tahun Baru," ucap Muliyana Ginting satu diantara pedagang di Pasar Kampung Lalang Medan kepada Tribun Medan, Senin (19/12/2022).

Sedangkan telur ayam dipatok rata-rata Rp 1.700 per butir naik Rp 200 per butir dari harga semula dan harga daging sapi mencapai Rp 130 ribu hingga Rp 150 ribu per kilogram.

Sementara itu, harga bawang merah juga naik dari harga kemarin Rp 27 ribu per kilogram, kini mencapai Rp 28 ribu per kilogram dan tomat yang naik signifikan dari harga biasa Rp 8 ribu per kilogram, kini naik menjadi Rp 17 ribu per kilogram

Berikut update harga pangan di pasar tradisional Medan

1. Bawang merah Rp 28.000 per kg

2. Bawang putih Rp 22.000 per kg

3. Cabai merah Rp 48.000 per kg

4. Cabai rawit Rp 45.000 per kg

5. Daging sapi Rp 132.000 per kg

6. Tomat Rp 17.000 per kg

7.Telur ayam ras Rp 1.700 per butir

8. Ayam Potong Rp 32.000 per kilogram

9. Beras IR nomor 1 : Rp 12.500 per kilogram

(cr10/Tribun-Medan.com)