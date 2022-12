Chord Lirik Lagu Batak Anak Medan By Trio Lamtana 

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Lagu Batak Anak Medan ini diciptakan oleh Freddy Tambunan dan dilantunkan Trio Lamtana.

Lagu Batak Anak Medan ini dirilis pada 2014 dan dimuat dalam album berjudul TobaDream Volume 4 pada tahun 2014.

Lagu Batak Anak Medan ini menceritakan tentang kesetiaan teman atau sahabat sesama orang Batak dan mengingatkan mereka agar jangan pernah pantang menyerah saat berada di tanah perantauan.

Chord Lirik Lagu Batak Anak Medan

G C

Anak medan, anak medan, anak medan do ahu kawan

.

D C D G D

Modal pergaulan boi do mangolu ahu

G C

Tarlobi dipenampilan main cantik do ahu kawan

D G

Sonang manang susah happy do di ahu

.

C

371 solot digontinghi

G G

Siap bela kawan berpartisipasi

C

378 sattabi majo disi

.

D G D

Ada harga diri mengantisipasi

.

Reff:

G Em D

Hooras... pohon pinang tumbuh sendiri

G D

Hooras... tumbuhlah menantang awan

G Em D

Hooras... biar kambing di kampung sendiri

G D

Hooras... tapi banteng di perantauan

G C

Anak medan, anak medan, anak medan do ahu kawan

D C D G D

Susah di donganku so boi tarbereng ahu

G C

Titik darah penghabisan ai rela do ahu kawan

D G

Hansur demi kawan, ido ahu kawan

C

371 solot di gontinghi

G G

Siap bela kawan berpartisipasi

C

378 sattabi majo disi

D G D

Ada harga diri mengantisipasi

***

(cr30/tribun-medan.com)