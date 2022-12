Sambut Natal dan Tahun Baru, Lions Club International District 307 A2 Kembali Gelar Bakti Sosial

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Lions Club International District 307 A2 kembali menyalurkan bantuan kepada masyarakat luas dalam rangka menyambut Natal 2022 dan Tahun Baru 2023.

Sabtu (17/12/2022) bertempat di Gereja Katolik St. Benediktus Jl. Garu IV No. 44 RW 02 Harjosari I Kecamatan Medan Amplas diadakan Peresmian Legacy Project Renovasi Kamar Mandi dan Pemasangan WC oleh Gubernur District 307 A 2 Maria Simamora beserta Team nya.

Dalam Pelaporannya Ketua Panitia yang juga adalah Ketua Daerah XVII Lions Club International District 307 A2 Ngadiny Ngadio menyampaikan asal mula diterima informasi bahwa Plafond Gereja St. Benediktus Marindal ambruk pada tanggal 13 Okt 2021 yang setelah diperiksa bahwa kayu rangka plafond sudah keropos dimakan rayap dan ada koloni rayap di bangunan gereja ini. Untuk ini dibentuk Panitia Renovasi Gereja dan sekaligus mencari donator.

Disampaikan bahwa Lions Club yang merupakan suatu organisasi pengabdian kemanusiaan turun tangan sesuai dengan motto Lions Club International “We Serve= Kami Melayani” dan Where there is a need there is a lion, maka Lions Club di bawah naungan District 307 A2 ada 3 club bersepakat untuk membantu renovasi gereja ini dan dana yang terkumpul di 3 club masing masing disalurkan ke Panitia Renovasi Gereja dan dijadikan Legacy Project Renovasi Kamar Mandi yang terletak di lantai 1 dan lantai 2 Aula Bangunan.

Gubernur District 307 A2 Maria Simamora dalam sambutannya mengatakan bahwa Para Lions adalah relawan yang siap membantu semua kalangan manusia yang membutuhkan tanpa membedakan etnis, agama, maupun suku.

Ketua Panitia Renovasi Gereja Bapak Marshal Napitupulu menyampaikan terima kasih sebesar besarnya kepada semua donator dan semoga Tuhan YME membalas semua kebajikan para donator.

Ketua Dewan Stasi St. Bemediktus Marindal Bapak Yoseph Tien dalam sambutannya menyatakan sangat kagum pada semua relawan di lions club yang terkenal sebagai organisasi yang telah banyak menyalurkan bantuan kepada semua golongan masyarakat yang membutuhkannya.

Peresmian Legacy Project dilakukan dengan penguntingan pita dan penandatanganan Arycylic Prasasti oleh Gubernur District 307 A2 dan Presiden Club masing-masing dari Lions Club Medan Finance, Lions Club Medan Prana dan Lions Club Medan Wealth Success Management.

Dan bertepatan dengan moment bahagia di mana umat Kristen akan merayakan hari Natal dan menyambut tahun baru, setelah acara peresmian dilanjutkan dengan baksos natal membagikan 100 paket sembako kepada keluarga kurang beruntung umat jemaat di daerah Amplas dan sekitarnya. (*)