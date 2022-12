Live TV Online Indosiar Persebaya Surabaya vs Persis Solo Liga 1, Link Nonton Live Streaming via HP

TRIBUN NETWORK /DENI DENASWARA

Prediksi Skor Persebaya Vs Persis Solo Liga 1 hari ini, Head to Head, Susunan Pemain dan Link Live Streamingnya. Silvio Junior dan pemain Persebaya Surabaya melakukan selebrasi usai membobol gawang Persija Jakarta pada Liga 1 2022-2023 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Jumat (16/12/2022). Duel Persija vs Persebaya berakhir 1-1.