LIVE TV Online Indosiar, Persib Bandung vs Persita Tangerang Liga 1, Ini Link Live Streaming via HP

Prediksi Skor Persib Bandung vs Persita Tangerang dan Head to Head, Delapan Pemain Luis Milla Absen. ini Link live streaming Persib Bandung vs Persita. Sebelumnya, Pemain Persib Bandung David da Silva dan Ciro Alves berpelukan setelah mencetak gol untuk kemenangan Persib Bandung pada pertandingan Liga 1 di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (10/12/2022). Hingga pluit akhir Persebaya Surabaya harus mengakui kekalahannya dari Persib Bandung 2-1.