Berita Foto: Tembus Rp 300 Ribu Per Kg, Harga Andaliman Melonjak H-3 Natal di Kota Medan

TRIBUN MEDAN/ABDAN SYAKURO Seorang pedagang sedang melayani pembeli di Pusat Pasar Jalan Pusat Pasar, Kota Medan, Kamis (22/12) siang. Harga sejumlah komoditi melonjak seperti Andaliman Rp 300 ribu per kilogram, Cabai Rawit Rp 60 ribu per kilogram, Tomat Rp 20 ribu per kilogram menjelang Natal dan Tahun Baru atau Nataru 2023.

