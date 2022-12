Chord Lirik Lagu Karo Perpadanen By Datuk Muda Barus 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Datuk Muda Barus merupakan musisi asal Karo Sumatera Utara (Sumut) yang hingga kini banyak mengjasilkan lagu-lagu yang populer di kalangan anak muda.

Satu diantaranya yakni lagu Perpadanen yang memiliki arti bersatunya dua insan dalam ikatan pernikahan.

Dalam lagu ini termuat harapan agar pasangan kekasih yabg sudah menikah tersebut dapat langgeng hingga maut memisahkan.

Chord Lirik Lagu Karo Perpadanen

C (F) C

enggo siakuken perpadanennta ibas gereja

C G

isaksiken bapa pendeta ras sangkep nggeluhta

F

erjanji ersumpah gelahna ula pagi ngobah

C C

ersada kita ngayak metua kukelengi

Dm G

tupung susah ras senang ras kita

Dm G C

nande Ginting ngenanamisa



C (F) C

kualoken kena nande Ginting bagi silitna

C G

bage kape nindu erbelas ngata man bangku

F

singgo persada Dibata

F

la banci i sirangken manusia

C

bage me nina pendeta nuguki rananta

Dm G

janah pe kuekelengi

Dm G C

si aloken pasu-pasu i dur Dibata nari



F Am F Am

seh me paksana wari mantana kerjanta

C G

i pedalin menda kampil persentabin ras

G C

nggalari utang man kalimbubu

F Am F Am

erbenting kibul anak beru pajek cinder kalimbubu

G C

nehken pedah toto ras ajar si mehuli

F C

nande Iting sayang mama Karona

F C

mari dagena sibenai perjabunta

Dm G

gelahna seh sura-sura

Dm G C

sikelengen jumpa bulan ras matawari



c

igulendu gia pepagi sukat agi

Dm

ula tama bas perburihen

F

ipindondu gia pepagi rubat sayang

G C

segelah ula nande ginting sipulihen

(cr30/tribun-medan.com)