The Sunlake Residence, Hunian Asri Dilengkapi dengan Waterland dan Funland

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Tinggal di hunian asri dan jauh dari hiruk pikuk perkotaan tentunya bisa menjadi pilihan yang tepat bagi masyarakat yang tinggal di kota-kota besar termasuk Medan. Seminggu disibukkan dengan berbagai aktivitas, tentunya Anda membutuhkan hunian yang nyaman dan tenang untuk me-refresh diri. The Sunlake Residence, bisa menjadi pilihan tepat bagi Anda.

Tak hanya menjual hunian atau rumah, The Sunlake City Residence di Tanjung Morawa lebih menawarkan konsep green living. Dengan konsep tersebut, developer berusaha mempersembahkan value yang akan didapatkan oleh pembeli, diantaranya ruang terbuka hijau yang dapat menyatukan antara satu penghuni dengan penghuni lainnya.

James Saputra selaku Marketing Manager di Sunlake City Recidence menyampaikan kalau selama ini konsep perumahan terkesan individualis, kini Sunlake menghadirkan suasana berbeda dan ramah lingkungan.

Sunlake Residence dibangun diatas lahan seluas kurang lebih 11 ha, dengan total unit rumah sebanyak 480 unit. Terdiri dari 4 jenis hunian, mulai dari tipe 36 Victoria, tipe 45 Venetian dan tipe 83 The Villas . “Saat ini yang tersisa hanya 10 unit dari 100 unit tipe Venetian, dan 50 unit dari 80 unit tipe The Villas,” ujar James. Selain itu tersedia juga tipe ruko 2,5 lantai yang bsia digunakan untuk pertokoan.

The Sunlake City Residence di Tanjung Morawa tawarkan konsep green living dengan dilengkapi berbagai fasilitas seperti Tamora Waterland dan Funland.

"Ada juga tersedia ruko dua setengah lantai ya. Nah, ruko kita ini bervariasi dengan model dua depan, atau depan belakang dapat digunakan sebagai tempat usaha. Jadi tidak ada belakangnya, kedua sisi bisa dibuka dengan usaha berbeda atau mau usaha yang sama," tambahnya.

The Sunlake City Residence merupakan hunian terbesar dan termegah di Tanjung Morawa serta dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Mulai dari komersial area, Tamora Waterland, swimming pool, taman, danau, BBQ area, food court, convention hall, mini market, joging track dan kedepannya tersedia juga Funland.

Saat ini The Sunlake City Residence memberikan promo special akhir tahun yakni free BPHTB atau Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan hingga 31 Desember 2022. Harga mulai Rp 300 jutaan hingga Rp 750 jutaan, Anda sudah dapat menikmati rumah dengan kualitas premium dan hunian yang lengkap. Tunggu apa lagi, segera kunjungi kantor permasaran The Sunlake Residence di Jalan Amir Hamzah No. 8 A, Dusun V, Bandar Labuhan, Kec. Tj. Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

