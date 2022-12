AHASS Siaga Temani Pecintanya Sambut Natal dan Tahun Baru

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Upaya menemani para pecinta motor Honda di wilayah Sumatera Utara menyambut perayaan natal dan tahun baru diwujudkan PT Indako Trading Coy selaku main dealer Honda dengan menghadirkan program istimewa bertajuk “Semarak Nataru 2022” yang hadir memberikan kemudahan dan kenyamanan saat melakukan perawatan motor kesayangan,

Pada promo akhir tahun yang akan berjalan sepanjang 20 Desember s/d 10 januari 2022 ini, dengan ketentuan berlaku Honda ingin memanjakan para pelanggan setianya dengan memberikan berbagai penawaran menarik berupa jasa servis lengkap sebesar 20 persen tanpa minimal transaksi bagi para konsumen yang lahir di tanggal 25 Desember dan 1 Januari.

Tidak tanggung-tanggung, Honda juga turut melengkapi kebahagiaan para pecintanya dengan jasa servis lengkap sebesar 20 persen dengan minimal transaksi sebesar 200 ribu rupiah kepada seluruh konsumen. Selain itu, kemudahan juga diberikan dengan penawaran potongan harga untuk tire up to sebesar 15 persen, dan up to sebesar 10 persen untuk pembelian battery, element cleaner, brake shoe, dan padset, serta spark lug.

Untuk dapat menikmati program Semarak Nataru 2022, para pelanggan motor Honda cukup melakukan servis lengkap di AHASS terdekat yang juga dilengkapi dengan layanan booking service menarik yang dapat di unduh melalui aplikasi Honda Sumut di google playstore. Dimana aplikasi online ini akan memberikan kemudahan dalam melakukan layanan servis motor kepada masyarakat yang tidak memiliki waktu luang untuk berkunjung ke AHASS, seperti pit express, dan AHASS servis Kunjung (ASK).

Min Hian, Technical Service Manager PT Indako Trading Coy mengungkapkan, keselamatan merupaan hal penting yang harus dijaga, karena itu Honda bersama jaringan AHASS se-Sumatera Utara dengan semangat Satu Hati selalu berupaya menemani para pecintanya yang ingin merayakan moment istimewa bersama motor yang prima, sehingga dapat #cari_aman saat berkednara di jalan.

“Sepeda motor terus menjadi partner berkendara yang diandalkan masyarakat dalam beraktivitas sehari – hari. Segera kunjungi AHASS terdekat untuk mendapatkan perawatan sepeda motor dari para mekanik yang telah tersertifikasi, didukung suku cadang yang asli, peralatan yang lengkap dan canggih, serta layanan servis yang berkualitas tinggi dari para garda terdepan Honda “ ujar Min Hian.

(*)