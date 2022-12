Jelang Nataru, Harga Cabai dan Tomat di Kabupaten Dairi Naik, Cabai Rawit Rp 60 Ribu Per Kilogram

TRIBUN-MEDAN.com, DAIRI - Jelang Perayaan Natal dan Tahun Baru 2023, sejumlah harga bahan kebutuhan pokok di Kabupaten Dairi mengalami kenaikan, Jumat (23/12/2022) .

Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Sarana Distribusi Perdagangan Dairi, Rinaldo Panggabean mengatakan, menurut data yang diterimanya harga bahan pokok di Pasar Tigalingga masih terbilang stabil.

Baca juga: H-3 Natal, Harga Andaliman di Kota Medan Tembus Rp 300 Ribu Per Kg

"Hanya harga cabai hijau, cabai rawit, dan tomat yang mengalami kenaikan, ujar Rinaldo, Jumat.

Adapun harga cabai hijau dibanderol dengan harga Rp 30 ribu per kilogram, harga cabai rawit Rp 60 ribu per kilogram dan harga tomat Rp 15 ribu per kilogram.

Sementara itu, harga bawang merah dipatok seharga Rp 30 ribu per kilogram, dan bawang putih, Rp 28 ribu per kilogram dinilai stabil.

Untuk harga kebutuhan pokok lainnya seperti beras dibanderol dengan harga Rp 11 ribu per kilogram, gula Rp 15 ribu per kilogram dan minyak goreng premium Rp 24 ribu per liter dan minyak goreng curah Rp 14 ribu per liter.

Harga-harga tersebut dinilai masih stabil.

Baca juga: Daftar Lengkap Harga Sembako Naik jelang Akhir Tahun, Daging Ayam Rp 37 Ribu per Kg

Rinaldo menyebutkan kondisi harga bahan pokok ini di Kabupaten Dairi diprediksi akan terus bertahan sampai awal tahun baru 2023 mendatang.

(cr7/tribun-medan.com)