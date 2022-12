Ketiak Glowing Pakai Underarm Series Derma Express, Bye-bye Ketiak Hitam!

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Memiliki ketiak hitam sangat membuat rasa percaya diri menurun, terutama bagi orang-orang yang memperhatikan penampilan. Biasanya, ketiak yang hitam dan memiliki tekstur kasar bisa terjadi karena berbagai macam faktor, mulai dari pengaruh genetik, iritasi, hingga diakibatkan karena mencukur bulu dengan cara yang salah.

Maka dari itu, tidak sedikit orang ingin merawat ketiak yang hitam secara maksimal agar lebih percaya diri dengan ketiak yang glowing. Saat ini sudah banyak rangkaian produk perawatan ketiak yang berfungsi merawat kulit area ketiak agar terlihat semakin glowing, salah satunya adalah produk yang dikeluarkan oleh klinik kecantikan Derma Express yaitu @dex.skin.

Belum lama ini, @dex.skin baru saja mengeluarkan 3 rangkaian produk terbarunya yaitu Underarm Series yang terdiri dari Soft And Bright Underarm Brightening Serum, Soft And Bright Underarm Brightening Cream, dan Soft And Bright Peeling Solution yang dapat membantu mengembalikan warna dan tekstur kulit ketiak agar lebih glowing dan halus.

Tiga rangkaian produk Dexskin Underarm Series ini dapat secara maksimal memperbaiki kulit ketiak agar lebih glowing dan halus hanya dalam waktu 4 minggu. Diformulasikan oleh dokter profesional, 3 rangkaian produk Dexskin Underarm Series ini memiliki fungsi yang berbeda.

Tahap pertama dalam perawatan kulit ketiak dapat dilakukan dengan menggunakan produk Soft And Bright Peeling Solution, rangkaian ini dapat bekerja secara maksimal untuk mengangkat sel kulit mati dan mencerahkan kulit ketiak dengan aturan pakai seminggu sekali.

Rangkaian selanjutnya, dapat dilakukan dengan penggunaan Soft And Bright Underarm Brightening Serum yang digunakan secara rutin di malam hari untuk mencerahkan dan meratakan warna kulit ketiak. Tahapan terakhir yaitu penggunakaan Soft And Bright Underarm Brightening Cream yang berfungsi mencerahkan dan menghaluskan kulit ketiak secara maksimal dengan pemakaian secara merata pada malam hari.

Jadi DexPeople tidak perlu khawatir lagi dengan permasalahan kulit ketiak yang gelap. Menurut dr. Richard Yehezkiel, Dokter Derma Express dengan menggunakan rangkaian Dexskin Underarm Series, DexPeople dapat mewujudkan permasalahan kulit ketiak yang gelap menjadi lebih cerah dan halus. Selain itu, Underarm Series ini aman karena bersertifikat BPOM, bebas hydroquinone dan 100 persen fragrance free.

Rangkaian produk Dexskin Underarm Series dapat dipakai oleh semua kalangan baik wanita maupun pria. DexPeople bisa mendapatkan tiga rangkaian ini dengan membeli di e-commerce kesayangan DexPeople, atau bisa melakukan pemesanan melalui nomor WA 082260030880. Yuk saatnya bikin ketiak Glow Up! Cakep Terjangkau #DermaExpressAja.

(*)