Putri Candrawathi Jadi Panutan Anaknya, Trisha Pengin Orang Tuanya Cepat Pulang: Kangen

TRIBUN-MEDAN.COM - Trisha Eungelica , anak Sulung Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati masih terus hangat menjadi perbincangan.

Trisha Eungelica masih terus memberikan semangat dan dukungan, meskipun publik mengecam tindangan kedua orang tuanya itu.

Baru-baru ini, Trisha Eungelica membagikan potret kenangannya bersama Putri Chandrawati tepat di hari Ibu.

Anak sulung Sambo itu mengungkapkan kerinduangannya kepada ibunya,Putri Chandrawati.

Kenangan itu mulai dari foto-foto selfie bersama hingga momennya sedang wisuda.

Dalam ungkapannya, Trisha Eungelica mengungkapkan sosok Putri Candrawathi adalah panutannya hingga tempatnya curhat.

Oleh karena itu, Trisha berharap Putri segera pulang karena sudah merasa rindu

“221222 - my love. my role model. my human diary. cepet pulangggg. Kangen,” tulis Trisha Eungelica dilansir dari Instagram @trishaea, Jumat (23/12/2022).

Beberapa warganet langsung menyerbu kolom unggahan Trisha itu.

Ada yang memberikan semangat namun ada juga yang menyindir kelakuan anak Ferdy Sambo tersebut.