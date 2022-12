Rindu, Putri Sulung Sambo Ingin Orang Tuanya Segera Pulang ke Rumah, Putri Chandrawati Panutannya

TRIBUN-MEDAN.com - Trisha Eungelica , anak Sulung Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati masih terus hangat menjadi perbincangan.

Saat Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati harus menjalani proses hukum akibat menjadi tersangka pembunuhan Brigadir J, namun Trisha Eungelica masih terus membagikan momen kebersamannya dengan kedua orang tuanya itu.

Trisha Eungelica masih terus memberikan semangat dan dukungan, meskipun publik mengecam tindangan kedua orang tuanya itu.

Wajah Asli Trisha Eungelica Ardyadana Sambo (Ho/ Tribun-Medan.com)

Baru-baru ini, Trisha Eungelica membagikan potret kenangannya bersama Putri Chandrawati tepat di hari Ibu.

Anak sulung Sambo itu mengungkapkan kerinduangannya kepada ibunya,Putri Chandrawati.

Kenangan itu mulai dari foto-foto selfie bersama hingga momennya sedang wisuda.

Dalam ungkapannya, Trisha Eungelica mengungkapkan sosok Putri Candrawathi adalah panutannya hingga tempatnya curhat.

Oleh karena itu, Trisha berharap Putri segera pulang karena sudah merasa rindu

Baca juga: Tak Peduli Hujatan, Trisha Eungelica Ungkap Rasa Kangennya Kepada Putri Chandrawati

“221222 - my love. my role model. my human diary. cepet pulangggg. Kangen,” tulis Trisha Eungelica dilansir dari Instagram @trishaea, Jumat (23/12/2022).

Beberapa warganet langsung menyerbu kolom unggahan Trisha itu.

“Semangat Trisha, bagaimana pun anak tetap sayang orang tuanya,” ujar netter.

“Lah anaknya aktif banget, rule modelnya ibunya nanti tukang dor juga tidak?” ujar netter lain.

“Kok bisa ya idolain emaknya, tapi yaudalah,” sindir netter lain.

Ibunya Dipenjara, Anak Sulung Ferdy Sambo Pamer Urus Adik-adiknya di TikTok: Trial Jadi Mama Muda (TikTok)

“Semoga Sambo dan PC dihukum sesuai hukuman yang setimpal,” tukas lainnya.