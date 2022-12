BERITA JOSE Mourinho Laris Manis Diperebutkan Portugal dan Brasil Jadi Pelatih

Pelatih AS Roma, Jose Mourinho

AS Roma

- Jose Mourinho diinginkan Brasil jadi Pelatih

TRIBUN-MEDAN.com - The Special One Jose Mourinho, kini jadi sorotan.

Bukan saja Portugal menginginkan jasa kepelatihan Jose Mourinho.

Mou memang diinginkan menukangi tim asal negaranya tersebut.

Tapi kabar terbaru Brasil pun menyaingi Portugal untuk mendapatkan jasa The Special One.

Piala Dunia 2022 di Qatar resmi berakhir sejak 18 Desember 2022 lalu.

Timnas Argentina keluar sebagai juara usai mengalahkan timnas Prancis di partai final Piala Dunia 2022.

Sementara itu, negara-negara besar lainnya harus menuai hasil kurang memuaskan, termasuk timnas Brasil.

Timnas Brasil harus menyudahi petualangan mereka di ajang Piala Dunia 2022 lebih cepat.

Di Piala Dunia 2022, timnas Brasil harus terhenti di babak perempat final setelah kalah dari timnas Kroasia.

Timnas Brasil takluk dari timnas Kroasia melalui babak adu penalti.

Padahal, Tim Samba menjadi salah satu negara yang difavoritkan menjadi juara pada ajang Piala Dunia 2022.

Terlebih lagi, timnas Brasil menempati peringkat satu dunia menurut ranking FIFA.

Kegagalan timnas Brasil itu membuat pelatih mereka, Tite, harus mengundurkan dari posisinya di skuad Tim Samba.