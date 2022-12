BERITA MAN UNITED Nego Transfer Cody Gakpo dari PSV Eindhoven, Dibutuhkan Erik ten Hag

The Mirror

TRIBUN-MEDAN.com - Klub Man United ternyata diam-diam mengincar pemain timnas Belanda Cody Gakpo setelah Piala Dunia 2022 usai.

Manchester United dikabarkan memulai proses negosiasi untuk transfer Cody Gakpo dari klub Liga Belanda, PSV Eindhoven.

Cody Gakpo menjadi salah satu pemain yang diyakini menjadi properti panas setelah memperkuat Belanda di Piala Dunia 2022.

Pemain Tim Nasional Belanda Cody Gakpo (kiri) melakukan selebrasi bersama rekannya Memphis Depay (AFP/Adrian DENNIS)

Cody Gakpo mencetak tiga gol untuk timnas Belanda hingga akhir perjalanan mereka pada babak perempat final.

Direktur olahraga PSV, Marcel Brands, sebelumnya mengatakan klubnya siap menjual Gakpo dengan syarat harganya harus memecahkan rekor transfer klub.

Namun, kabar terbaru mengindikasikan Manchester United “hanya” perlu mengeluarkan 50 juta pounds atau setara Rp939 miliar.

PSV Eindhoven bersedia berkompromi karena sedang mengalami masalah finansial.

Mereka pun berniat menjual Cody Gakpo pada Januari untuk memecahkan isu tersebut.

Situasi ini membuka peluang untuk Manchester United memboyong Gakpo ke Old Trafford.

Apalagi, ini bukan pertama kali raksasa Liga Inggris tersebut menyatakan minat terhadap pemain berusia 23 tahun itu.

Dinukil BolaSport.com dari Goal Internasional, Erik ten Hag, juru taktik Setan Merah, menjadikan Gakpo sebagai pemain di daftar teratas target yang ia cari pada bursa transfer.

Gayung seperti bersambut, Gakpo ketika itu juga membuka pintu untuk pindah ke Man United, meski menyerahkan keputusan kepada pihak manajemen PSV Eindhoven.

Kesediaan PSV Eindhoven menurunkan harga Gakpo dan membuka negosiasi membuat peluang Man United memboyong penyerang itu pun kian lebar.

Mereka diindikasikan selangkah lebih maju dibanding para peminat Cody Gakpo lain seperti Real Madrid, Arsenal, dan Newcastle United.