BERITA TIMNAS: Egy Maulana Bocorkan saat Shin Tae-yong Marah, Kini Timnas Bersiap Lawan Brunei

TRIBUN-MEDAN.com - Egy Maulana Vikri mengungkap ketidakpusan Shin Tae-yong ada performa Timnas Indonesia yang melakoni laga melawan Kamboja, Jumat (23/12/2022) tdai malam.

Shin Tae-yong marah di ruang ganti.

Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong dan Egy Maulana (Kolase TribunKaltara/PSSI.org)

Mantan pemain FK Senica tersebut mengungkapkan suasana ruang ganti timnas Indonesia usai Skuad Garuda membungkam Kamboja dengan skor 2-1 dalam laga Grup A Piala AFF 2022 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (23/12/2022).

Sebab, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong sempat marah di loocker room selepas pertandingan.

Karena, penampilan timnas Indonesia kurang memuaskan.

Itu tidak terlepas dari Marc Klok dkk yang banyak menyia-nyiakan peluang di depan gawang lawan.

"Anak-anak pastinya senang juga bisa memenangkan pertandingan," ucap mantan pemain timnas U-19 Indonesia itu.

"Karena kita semua tahu pertandingan pertama sangat sulit."

"Pasti merasa kesal juga karena banyak peluang kita sia-siakan," sambung Egy Maulana Vikri seusai pertandingan.

Dia menambahkan, timnas Indonesia memetik pelajaran yang berharga pada laga ini.

Dalam laga kedua Grup A Piala AFF 2022, timnas Indonesia akan menantang

Brunei Darussalam di Kuala Lumpur Stadium, Malaysia, Senin (26/12/2022).

"Itu akan jadi koreksi dan evaluasi para pemain," ucap mantan pemain Lechia Gdansk itu.

"Agar lebih baik lagi untuk pertandingan ke depannya," tutup Egy Maulana Vikri.