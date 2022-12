JADWAL Siaran Langsung Liga Inggris Mulai Senin, Aston Villa vs Liverpool, Arsenal vs West Ham

Liga Inggris pekan ini menyajikan beberapa pertandingan menarik seperti Aston Villa vs Liverpool, Arsenal vs West Ham dan Manchester United vs Nottingham hingga ditutup Leeds United vs Manchester City.

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal siaran langsung bola Liga Inggris 2022/2023 pekan ke-17 akan dimulai Senin (26/12/2022) tayang di SCTV dan Vidio.com.

Liga Inggris pekan ini menyajikan beberapa pertandingan menarik seperti Aston Villa vs Liverpool, Arsenal vs West Ham dan Manchester United vs Nottingham hingga ditutup Leeds United vs Manchester City.

Pertandingan Liga Inggris yang tayang lewat Siaran Langsung SCTV pekan ini adalah Aston Villa vs Liverpool, Arsenal vs West Ham, Chelsea vs Bournemouth dan Man United vs Nottingham.

Pemimpin Liga Inggris Arsenal akan berusaha untuk memperpanjang jarak mereka di puncak klasemen saat pasukan Mikel Arteta menghadapi West Ham pada Boxing Day.

The Gunners telah memenangkan 12 dari 14 pertandingan liga mereka musim ini, dengan Arsenal unggul lima poin dari Manchester City.

Baca juga: PREDIKSI SKOR Chelsea vs Bournemouth,Catatan 6 Laga Terakhir The Blues - Bournemouth di Liga Inggris

Arsenal memiliki rekor kandang 100 persen musim ini, memenangkan semua enam pertandingan Emirates mereka.

Mereka juga telah mencetak 19 gol dalam pertandingan tersebut.

Namun, mereka harus menghadapi West Ham tanpa pemain utama mereka Gabriel Jesus, yang absen setelah mengalami cedera di Piala Dunia.

West Ham datang ke pertandingan ini dalam performa yang buruk, dengan tim asuhan David Moyes saat ini berada di urutan ke-16 di liga. Mereka telah kehilangan empat dari lima pertandingan terakhir mereka dan mereka hanya mengamankan empat kemenangan sepanjang musim.

The Hammers memasuki babak sistem gugur Liga Konferensi Eropa tetapi perhatian mereka perlu beralih ke performa Liga Premier mereka.

Sulit untuk melihat apa pun kecuali kemenangan Arsenal ketika Anda melihat tabel Liga Premier.

West Ham akan melakukan banyak pekerjaan selama jeda Piala Dunia tetapi tidak mungkin mereka akan memiliki cukup poin untuk mengambil poin dari pemimpin liga.

Laga lain, Liverpool memulai misi pemulihan Liga Premier mereka tanpa tiga anggota kunci skuad Jurgen Klopp.