Jelang Nataru, Harga Sayur Mayur di Pusat Pasar Medan Naik Hingga 50 Persen, Berikut Ini Rinciannya

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Satu hari atau H-1 menjelang perayaan Natal tahun 2022, harga sejumlah kebutuhan pangan terutama sayuran terpantau melonjak naik pada Sabtu (24/12/2022).

Hal tersebut disampaikan oleh pedagang sayuran di Pusat Pasar Medan Jalan MT Haryono, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Pius Sitanggang.

"Rata-rata naiklah harga pangan menjelang natura ini, harga cabai rawit hari ini naik, kalau mulai dari Rp 40 ribu hingga Rp 50 ribu per kilogram," ujar Pius kepada Tribun Medan, Sabtu (24/12/2022).

Dikatakannya, kenaikan harga yang signifikan berasal dari sayur-sayuran yang mencapai 50 persen dari harga biasanya.

"Kalau harga sayur-sayuran banyak kali yang naik, kenaikannya mencapai 50 persen mulai dari tomat, kentang, kol, buncis, timun, sawi bunga kol semua naik cuma wartel yang agak murah" sebutnya.

Biasanya tomat dijual dengan harga Rp 7 ribu per kilogram, kini naik menjadi Rp 13 ribu per kilogram, sedangkan untuk kentang, Pius menjual dengan harga Rp 10 ribu per kilogram.

Kemudian untuk sawi manis atau sawi putih, Pius mematok dengan harga Rp 8 ribu per kilogram.

Sedangkan harga andaliman yang sempat berada di level Rp 300 ribu per kilogram, kini turun menjadi Rp 200 ribu per kilogram.

Begitu juga dengan cabai merah yang saat ini dibandrol dengan harga Rp 30 ribu per kilogram.

Dia mengatakan, kenaikan harga ini tak hanya dipicu karena adanya momen Natal dan Tahun Baru, namun juga dipicu curah hujan yang sangat tinggi dan menyebabkan gagal panen.

"Karna mau Natal dan Tahun Baru, terus akhir-akhir ini kan hujan dimana-mana sampai ada banjir lagi," sebutnya.

Berikut update harga pangan di Pusat Pasar Medan:

1. Bawang merah Rp 20.000 per kg

2. Bawang putih Rp 24.000 per kg