Lirik Chord Lagu Batak Marmanda Manda By Nagabe Trio

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Lagu Batak Marmanda Manda merupakan lagu Batak yang dipopulerkan oleh Nagabe Trio.

Lagu Batak Marmanda adalah salah satu karya yang diciptakan oleh Serli Napitu.

Lagu Batak Lagu Marmanda ini menceritakan perjuangan seorang suami yang harus merantau untuk mencari uang untuk keluarga.

Lirik Chord Lagu Batak Marmanda Manda

Intro : Em A D (2x)

========

A D

Unang marsak ho inang ni gelleng hu

G

Unang tangis ho nauli lagu

A

On majo masana saonari

G D A

Ikkon dao ikkon dao sian lambung mi

==========

Reff :

D

Sipata au inang di Pekanbaru

G

Sipata au inang lao tu Bengkulu

A

Alani karejokku do mambahen

G D A

Ikkon marmanda-manda ma ulahononku

D

Sabar ho inang ni gellenghu

A

Lao mangurus sude gelleng ta i

=========

Em A

Pos roham di au pos roham di au

D A

Sarihononku do hamu

D

Huorom do sihol ni rohakki

A

Tu ho nang dohot gelleng ta i

Em A

Sipata tangis au sipata tangis au

D

Alani siholhi

==========

G D

Burju ma ho papungu na husari i

A D

Asa adong lao bahenonta marusaha

G D

Asa rap hita inang ni gellenghu

A D

Tinggahononku ma nian marmanda-manda

