Lirik Chord Lagu Batak Tinggal Kenangan By Rafael Sitorus 

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN – Lagu Batak Tinggal Kenangan yang diciptakan dan dipopulerkan oleh Rafael Sitorus.

Lagu Batak Tinggal Kenangan dirilis pada 11 Januari 2017 lalu di kanal YouTube resminya, Rafael Sitorus Official.

Lagu Batak Tinggal Kenangan ini menceritakan kisah percintaan yang sudah dijalin lama namun tak berjodoh.

Lirik Chord Lagu Batak Tinggal Kenangan

Intro: C ~ F ~ G ~ C ~

A ~ Dm ~ Fm ~ C ~

C Dm

Huddul au sasada au

G C

huingot ho Videlia

C Dm

Tung so tagam do rohakki

G C

Naikkon lao ho sian lambokki

Dm

Maila rohakki

G C

~ laos manetek ilukki ~



Reff:

C F

Tinggal kenangan nama i hasian

G C

Memoritta si naujui

C F

Sipata mekkel do au hasian

G C

Molo huingot sude na manjami

A Dm

Olo manetek ilu sian matakki

G C

Molo huingot sude na burjumi ~

Int. Fm ~ C ~

C Dm

Di ingot ho do memoritta hasian

G C

Rap padua dua tikki i

C Dm

Marlojong lojong dipor ni udan i

G C

Huhaol ho ito manjai gomos

Dm

Hubukka bajukki

G C

~ asa tung las ma daging mi ~

Song: C ~ F ~ G ~ C ~

A ~ Dm ~ G ~

Fm ~ C ~ C ~

Reff:

C F

Tinggal kenangan nama i hasian

G C

Memoritta si naujui

C F

Sipata mekkel do au hasian

G C

Molo huingot sude na manjami

A Dm

Olo manetek ilu sian matakki

G C

Molo huingot sude na burjumi ~

Int. Fm ~ C ~

C Dm

Nangpe so marokkap hita hasian

G C

Cintakki sai hot do i tu ho

Am Dm

Tangiangkon ma au ito hasian

G C

Asa jumpang au sisongon ho

Am Dm

Tangiangkon ma au ito hasian

G F C Dm

Asa jumpang au sisongon ho huhu

G C

Videlia

