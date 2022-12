PREDIKSI Skor Persikabo 1973 Vs Persib Bandung, Teja dan Sato Kembali, Tantangan Milla Raih 3 Poin

Berikut prediksi skor Persikabo 1973 vs Persib Bandung lanjutan Liga 1 yang akan berlangsung hari ini Sabtu (24/12/2022).

TRIBUN-MEDAN.com - Berikut prediksi skor Persikabo 1973 vs Persib Bandung lanjutan Liga 1 yang akan berlangsung hari ini Sabtu (24/12/2022).

Kiper Teja Paku Alam kembali siap mengawal gawang Persib Bandung pada pertandingan menghadapi Persikabo 1973 pada pekan ke-17 Liga 1 2022/2023 di Stadion Manahan Solo, Sabtu (24/12/2022).

Teja Paku Alam, yang absen di laga sebelumnya, mengaku tidak sabar untuk berkontribusi dalam misi poin penuh atas tim berjuluk Laskar Pajajaran tersebut.

Teja pun berambisi membantu Maung Bandung menutup sisa putaran pertama sistem gelembung (bubble) dengan meraih poin sempurna.

“Saya sebagai pemain setuju dengan apa yang dikatakan pelatih, setiap pertandingan adalah final untuk kami. Mudah-mudahan besok kami bisa melanjutkan tren positif,” ujar kiper bernomor punggung 14 ini dalam sesi konferensi pers virtual, Jumat, 23 Desember 2022.

Meski demikian, Teja tak mau menganggap enteng kekuatan Persikabo yang kini dilatih mantan pelatih Persib Djadjang Nurdjaman itu.

Rentetan hasil buruk yang didapat Persikabo selama sistem bubble ini tak bisa dijadikan patokan bahwa Persib akan merebut kemenangan dengan mudah di laga besok.

“Kita tahu semua kontestan Liga 1 ini hampir merata kekuatannya. Kami siap bekerja keras besok dan memberikan yang terbaik,” tegasnya.

Pelatih Persib Bandung, Luis Milla, berharap timnya tetap berada di jalur kemenangan saat menghadapi Persikabo 1973.

Luis Milla bertekad menutup putaran pertama dengan sistem gelembung (bubble) ini dengan raihan poin sempurna.

Meskipun persiapan yang kembali cukup pendek, yakni hanya dua hari, pelatih asal Spanyol ini tetap percaya dengan semangat juang anak asuhnya.

“Kami sedang dalam momen yang bagus karena telah meraih beberapa kali hasil yang bagus."

"Tapi, pertandingan besok itu adalah tentang bagaimana mental bertanding."

"Kami harus mempertahankan mental ingin menang seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya,” ujar Milla dalam sesi konferensi pers virtual, Jumat 23 Desember 2022.