PREDIKSI SKOR Persita vs Barito Putera, Catatan Pertandingan, Link Live Bola Liga 1

PREDIKSI SKOR Persita vs Barito Putera Duel Liga 1 Hari Ini

- Persita Tangerang vs Barito Putera.

TRIBUN-MEDAN.com - Liga 1 hari ini menampilkan duel antara Persita Tangerang vs Barito Putera.

Pertandingan Persita Tangerang vs Barito Putera berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu (24/12/2022)

Kick-off Persita Tangerang vs Barito Putera dimulai pada pukul 15.00 WIB.

Duel Persita Tangerang vs Barito Puterapada Pekan ke-17 BRI Liga 1 2022/2023.

Pekan penutup di putaran pertama, tentu pertandingan ini sangat penting untuk Barito, mengingat tim Laskar Antasari itu masih berada di zona degradasi.

Diketahui saat ini Barito berada di posisi 17, dengan mengantongi 11 poin dari 15 pertandingan.

Barito baru 2 kali menang, 5 kali kalah, dan 8 kali seri.

Empat pertandingan Barito, tidak pernah kalah, yakni tiga kali seri dan terakhir melawan Bhayangkara FC menang dengan skor 2-0.

Atas hasil itu, Pelatih Barito Putera, Rodney Goncalves menyampaikan belum puas dengan penampilan tim yang sekarang.

"Kita tetap mengembangkan performa kami di semua pertandingan karena kami membutuhkan lebih banyak kemenangan jika kami ingin mengubah posisi kami di peringkat liga," ujarnya, Jumat (23/12/2022) saat dihubungi via WhatsApp.

Agar bisa segera keluar dari zona degradasi, ia pun menyampaikan tim perlu lebih konsisten di antara semua fase permainan, baik saat kondisi bertahan dan menyerang.

"Hal yang paling penting adalah bermain dengan baik dan efektif," tegasnya.

Menghadapi Persita Tanggerang nanti, tim disampaikannya bakal berprilaku sama saat menghadapi tim-tim sebelumnya.