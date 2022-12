The Great Gatsby, Acara Pergantian Tahun di Four Points by Sheraton Medan, Ada Live Music

Four Points by Sheraton Medan

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN- Memasuki akhir tahun, Four Points by Sheraton Medan akan menghadirkan program akhir tahun bertajuk The Great Gatsby.

Acara pergantian tahun 2022-2023 ini akan menghadirkan rangkaian hiburan berupa Live Music, DJ Performance, dan lainnya yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2022 mulai pukul 20.30 WIB, di Sky Mansion.

"Dengan konsep outdoor dan barberque party, setiap tamu yang hadir akan diberikan terompet dan confetti untuk sesi puncak selebrasi pergantian tahun baru lebih semarak," ujar Asst. Director of Sales Four Points by Sheraton Medan, Maggie.

Baca juga: Lowongan Kerja Medan, Miyana Hotel Buka Loker untuk Posisi Manager SPA dan Store Keeper

Salah satu kamar yang ada di Four Points by Sheraton Medan

Four Points by Sheraton Medan merupakan satu-satunya hotel bintang empat di Medan di bawah naungan Marriot International Group dengan fasilitas yang lengkap sehingga cocok untuk para pebisnis, perusahaan lokal dan nasional maupun wisatawan yang mengunjungi Kota Medan.

Setelah 5 tahun dikelola oleh Marriott International Group, Four Points by Sheraton Medan kini menjadi pilihan akomodasi dengan fasilitas bintang empat yang lengkap dan mengutamakan pelayanan yang terpersonalisasi untuk para tamu hotel.

Di kuartal keempat tahun 2022, tercatat sudah lebih dari 60 acara pernikahan dan pertemuan pribadi dilaksanakan di Four Points by Sheraton Medan, serta lebih dari 200 acara bisnis seperti gathering, meeting, pelatihan dan lainnya.

“Kami mengedepankan pelayanan yang berkesan bagi para tamu, sehingga diharapkan Four Points by Sheraton Medan mampu mengakomodir kebutuhan baik untuk para pebisnis maupun solo traveller," tuturnya.

Sebagai tambahan, Four Points by Sheraton Medan juga menawarkan gym & pool membership untuk masyarakat baik berupa harian, bulanan dan tahunan.

"Kami juga berharap dengan berbagai fasilitas yang sudah tersedia seperti jumlah meeting room yang tersedia, fasilitas gym dan pool dapat memberikan kemudahan bagi para tamu dari perusahaan maupun personal dengan menawarkan all in one solution dalam penyelenggaraan MICE, staycation atau leisure," katanya.

(Cr9/tribun-medan.com)