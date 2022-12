Berita Foto: Ini Daftar Sembako dan Harganya, Warga Medan Jangan Lewatkan Pasar Murah sampai Besok

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Pemko Medan melalui PUD Pasar Kota Medan menggelar Pasar Murah di Pasar Tradisional Petisah Medan Jalan Razak Baru, Kota Medan, Senin (26/12) siang.

Pasar Murah ini digelar untuk menjaga stabilitas harga serta menyambut Hari Natal dan Tahun Baru atau Nataru serta berlangsung selama 2 hari yaitu mulai dari 26-27 Desember 2022.

Pasar Murah juga digelar serentak di tiga titik Pasar seperti Pasar Tradisional Petisah, Pasar Marelan, dan Pasar Sukaramai.

Dirut PUD Pasar Kota Medan Suwarno menuturkan dengan adanya Pasar Murah ini dapat membantu warga yang ingin berbelanja kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau dan tanpa syarat.

"Kami dari PUD Pasar Kota Medan berperan penting untuk menjaga stabilitas harga khusus bahan pokok yang ada di Kota Medan," ucapnya.

Berbagai macam kebutuhan pokok yang dijual di Pasar Murah seperti beras, gula, minyak goreng, dan telur.

"Beras medium diluar sana harganya Rp 55 ribu per 5 kg, namun kami awasin para pedagang beras harus menjualnya kepada warga dengan harga Rp 49.750 per 5 kg, kalo disini Pasar Murah dijual Rp 48 ribu per 5 kg," jelasnya.

Suwarno mengatakan setiap masyarakat yang ingin membeli dibatasin maksimal beras 2 goni atau 10 kg, minyak goreng 2 liter, gula 2 kg, dan telur 1 papan.

"Kenapa kami batasin, supaya semua masyarakat dan pedagang dapat sama-sama merasakan manfaat dari Pasar Murah tersebut," ucapnya.

Namun perlu diketahui juga, PUD Pasar Kota Medan sudah mempersiapkan beras 250 ton, minyak 15 ribu liter, gula putih 20 ton, dan telur 72 papan. Ini semua dipersiapkan untuk masyarakat yang ingin berbelanja di Pasar Murah.

Sementara itu warga Sunggal Esterlina Empi menuturkan dengan adanya Pasar Murah ini sangat membantu masyarakat yang ada di Kota Medan.

"Dengan adanya Pasar Murah ini sangat terbantu sekali lah, karena harga-harga sembako dipasaran sudah sangat mahal, contohnya telur harganya Rp 50 ribu lebih per papan, beras Rp 55 per 5 kg, lumayan lah uang lebihnya untuk kasih jajan anak-anak," ucapnya.

Ia mengatakan bahwa Pasar Murah ini sudah pernah digelar sebelumnya.

"Sebelumnya juga ada program Pasar Murah seperti ini disini, tapi harga yang kemarin itu tidak seperti sekarang ini murahnya, cuma beda tipis aja," ucapnya.